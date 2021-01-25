В Воронеже на большинстве маршрутов планируют увеличить вместимость автобусов

Активист общественного движения «Город и транспорт» Виталий Иванищев сообщил, что к конкурсу по новым маршрутам, который состоится в Воронеже уже этой весной, не будут допущены микроавтобусы, созданные изначально для грузовых перевозок.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что новая маршрутная сеть предусматривает увеличение класса подвижного состава, таким образом, при ее полном внедрении привычный малый класс, то есть микроавтобусы, практически полностью исчезнут. Ранее мы рассказывали о проекте новой маршрутной сети, планируемой к постепенному внедрению с 2020 года. В октябре в Доме архитектора прошли, пожалуй, одни из самых бурных общественных обсуждений.

Сейчас достаточного количества автобусов большей вместимости, чтобы быстро перевести на них все маршруты, в городе нет.

- Перед управлением транспорта стоит задача при транспортной реформе не оставить горожан без транспортного обслуживания. Поэтому внедрение новой маршрутной сети и параметров маршрутов будет идти постепенно. Вместе с тем, определенные требования выдвигаются и к перевозчикам - к примеру, в конкурс на право обслуживания новых маршрутов не будут допускаться устаревшие микроавтобусы. Для работы на малом классе их заменят современные аналоги, при этом при проведении торгов потенциальным участникам будет предложен вариант замены малого класса на автобусы большей вместимости, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Но как сообщил Виталий Иванищев, модификации «Форд», «Пежо», «Ситроен», «Фольксваген», которые плохо приспособлены для городских перевозок, точно больше не будут задействовать.