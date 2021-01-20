Под Воронежем виновник аварии с четырьмя погибшими ответит в суде

Фото – ГУ МВД России по Воронежской области. Фото: из архива «КП»

Уголовное дело по факту жуткого ДТП, произошедшего в марте 2020 года в Эртильском районе, дошло до суда. Тогда «Шевроле-Лачетти» с пассажирами врезался на большой скорости в «УАЗ». В итоге погибли четверо пассажиров, которые находились в иномарке. За рулем ее был 27-летний водитель. Он чудом остался жив и теперь предстанет перед судом. Об этом сообщили в прокуратуре области 20 января.

Прокурор Эртильского района утвердил обвинительное заключение. Молодого человека обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

Как установило следствие, обвиняемый на автомобиле двигался по дороге «Эртиль-Терновка» в направлении поселка Перво-Эртиль. Он ехал с превышением скорости 90 км/ч и допустил выезд на «встречку». Там он столкнулся с «УАЗом». В результате аварии погибли на месте – его родители 50-летний мужчина, 47-летняя женщина, 24-летняя девушка и его сестра, девятилетняя девочка. Сам водитель чудом выжил. С ранениями также попал в больницу и водитель «УАЗа», 61-летний житель Эртильского района, а также его пассажир – мужчина, возраст которого не сообщают.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Панинский райсуд. Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы