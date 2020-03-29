В Воронежской области в аварии погибли четыре человека
ДТП случилось в Эртильском районе
"УАЗ" после аварии.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В воскресенье, 29 марта, в 11.40 на 10 километре дороги Эртиль-Терновка в Эртильском районе столкнулись ехавшие навстречу друг другу «УАЗ» и «Шевроле-Лачетти».
- В ДТП погибли четыре человека, ехавшие в «Шевроле»: мужчина, две женщины и девочка. В «УАЗе» двое мужчин получили травмы, их отвезли в больницу. Обстоятельства страшной аварии продолжают выяснять, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Напомним, 28 марта около 19.40 в Россоши мотоциклист сбил двух девятилетних мальчиков, шедших по обочине. Детей отвезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU