2020-03-30T11:08:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области виновник аварии с четырьмя погибшими чудом выжил

27-летний водитель «Шевроле» получил тяжелые травмы [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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После аварии "Шевроле" улетела в кювет.После аварии "Шевроле" улетела в кювет.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Стали известны подробности аварии в Эртильском районе, случившейся 29 марта в 12.25 на 10 километре дороги Эртиль-Терновка. Напомним, там столкнулись лоб в лоб «Шевроле-Лачетти» и «УАЗ», погибли четыре человека. Оказалось, что на встречную полосу выехал 27-летний житель Воронежа, руливший французской иномаркой.

В аварии погибли все пассажиры «Шевроле»: 50-летний мужчина, 47-летняя женщина, 24-летняя девушка и девятилетняя девочка. Сам водитель чудом выжил, хотя, конечно, получил тяжелые травмы. С ранениями попал в больницу и водитель «УАЗа», 61-летний житель Эртильского района, а также его пассажир – мужчина, возраст которого не сообщают.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства страшного ДТП.

От "УАЗа" отлетели колеса. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

От "УАЗа" отлетели колеса.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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