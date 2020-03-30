В Воронежской области виновник аварии с четырьмя погибшими чудом выжил
Стали известны подробности аварии в Эртильском районе, случившейся 29 марта в 12.25 на 10 километре дороги Эртиль-Терновка. Напомним, там столкнулись лоб в лоб «Шевроле-Лачетти» и «УАЗ», погибли четыре человека. Оказалось, что на встречную полосу выехал 27-летний житель Воронежа, руливший французской иномаркой.
В аварии погибли все пассажиры «Шевроле»: 50-летний мужчина, 47-летняя женщина, 24-летняя девушка и девятилетняя девочка. Сам водитель чудом выжил, хотя, конечно, получил тяжелые травмы. С ранениями попал в больницу и водитель «УАЗа», 61-летний житель Эртильского района, а также его пассажир – мужчина, возраст которого не сообщают.
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства страшного ДТП.
От "УАЗа" отлетели колеса.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU