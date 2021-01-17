Региональное управление Роспотребнадзора предоставило очередные суточные данные по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. По состоянию на утро 17 января за это время страшный диагноз подтвердился у 387 человек. Об этом сообщил телеграм-канал облправительства.Также проведенные эпидрасследования показали хорошую ситуацию по выздоровевшим пациентам. За сутки выписаны из стационаров и амбулаторного лечения 481 человек. С начала пандемии на 52 840 человек заболевших приходится 47 561 выздоровевший.К сожалению, не обходится без печальной статистики. За последние сутки врачи потеряли 8 человек. Они скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего умерло с начала эпидемии 1 569 пациентов.Напомним, уже завтра, 18 января, в Воронежской области начнут очно работать кружки и секции. Среди учебных заведений региона закрыта только одна школа и один детский сад из-за карантина по ОРВИ.