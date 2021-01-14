На сегодняшний день в Воронежской области на карантин закрыты детский сад в Борисоглебске и школа в Грибановском районе. Причина – вспышка ОРВИ среди учеников и воспитанников учреждений. Об этом рассказал глава департамента образования региона Олег Мосолов 14 января, сообщили в облправительстве.В целом же он назвал ситуацию с заболеваниями в образовательной сфере стабильной. 11 января все детские сады, школы, а также колледжи и техникумы приступили к работе в обычном режиме. В регионе нет учебных заведении, которые были бы закрыты из-за распространения ковида.Также стало известно, что с 18 января в области начнут очно работать организации дополнительного образования.По словам Олега Мосолова, сейчас в школах и детских садах по-прежнему соблюдаются необходимые меры безопасности: термометрия, обработка всех поверхностей в помещениях, использование санитайзеров и бактерицидных рециркуляторов, проветривание кабинетов. Потоки детей продолжают распределять. А мероприятий с участием школьников из разных классов не предвидится.