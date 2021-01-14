Организациям дополнительного образования разрешили начать очную работу с детьми. Воспитанники смогут их посещать уже с 18 января. Об этом сообщил телеграм-канал облправительства 14 января после очередного заседания оперштаба.Учреждения перешли на дистанционную работу еще с сентября 2020 года. Причина тривиальна – непростая ситуация с коронавирусом, а также с заболеваниями ОРВИ. Сейчас власти региона с разрешения санитарных врачей приняли решение возобновить работу дворцов творчества, кружков и секций.