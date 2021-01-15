В четверг, 14 января, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Александр Гусев задался вопросом, насколько эффективны нынешние меры противодействия эпидемии.- В ближайшие дни давайте проанализируем оставшиеся на сегодня в регионе ограничения по всем отраслям и направлениям, – сказал глава области. – Когда поймем, насколько они действенны, будем принимать дальнейшие решения.Надо сказать, первое решение о послаблении 14 января уже приняли – теперь дали возможность работать кружкам и секциям дополнительного образования. По обычной схеме – не дистанционно, а очно. Дети могут туда пойти с 18 января.В то же время по-прежнему не работают фуд-корты и аттракционы в торговых центрах. Туда не могут приходить дети до 18 лет (кроме как за продуктами). В Воронежской области настоятельно не рекомендуют выходить на улицу людям 65 лет и старше. И нельзя посещать спортивные соревнования.Видимо, о целесообразности этих ограничений власти в ближайшее время и будут думать. Между тем, число зараженных не спадает и стабильно держится в районе 390 заболевших за сутки. При этом умерли еще 25 человек.