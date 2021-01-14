За 13 января в Воронежской области от осложнений Covid-19 скончались 25 человек, сообщил региональный оперштаб. Всего с начала наблюдений жертвами коронавируса стали 1522 пациента.Напомним, за прошедшие сутки еще у 393 жителей Воронежской области выявили ковид. Таким образом, всего с начала пандемии в нашем регионе коронавирус диагностировали у 51669 жителей.Выписали за сутки 462 пациентов. Всего с конца марта болезнь победили 46 124 жителя Воронежской области.Напомним, воронежцы уже могут записываться в очередь на вакцинацию от COVID-19. Помните, что есть некоторые противопоказания. Работают 49 прививочных пунктов