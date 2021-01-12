В воронежской больнице умер 49-летний пилот вертолета, упавшего в конце декабря в поле в Рамонском районе. Второй пострадавший в аварии, 40-летний техник, идет на поправку и скоро выпишется из больницы, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.Напомним, ЧП произошло 23 декабря: около 12.40 вертолет Еврокоптер АС-50, принадлежавший компании «Молвест», во время тренировочного полета совершил жесткую посадку между Новоподклетным и Подгорным. Врачи медицины катастроф эвакуировали двоих пострадавших в больницу, старший из них находился в тяжелом состоянии. По факту крушения завели уголовное дело.