12 июня в Нововоронеже должна появиться новая бронзовая скульптура Аленке. В более классическом стиле работу должна выполнить компания «Лит Арт» из Жуковского. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на краеведа Бориса Смольянинова.Как отметил краевед на этот раз скульптура будет без монументализма - перед нововоронежцами предстанет «нормальная девушка с русской косой». Авторы должны посмотреть в краеведческом музее, какие костюмы были. 15 февраля они представят эскизы. А уже 12 июня планируется открыть памятник Аленке.Скандально прославившийся на всю страну нововоронежский памятник уже стал героем не только интернет-мемов, но и креативного видео.Напомним, неудавшуюся скульптуру, простоявшую в парке Нововоронежа всего три дня, демонтировали. И за ней стразу же выстроилась очередь из желающих ее купить.