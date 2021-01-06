В Воронежской митрополии сообщили о том, что будет организована видеотрансляция Рождественского богослужения из Благовещенского кафедрального собора. Его проведет митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Трансляция начнется 7 января в 00.00. Ее можно будет увидеть на телеканале \\"Губерния\\".Ранее служители церкви призывали воронежцев остаться в этот светлый праздник дома из-за тяжелой ситуации с эпидемией коронавируса. Напомним, число зараженных за последние сутки в три раза превысило количество выздоровевших. Каждые сутки умирают люди - на утро 6 января смертей было шесть.