Федеральный и региональный оперативные штабы сообщили новые данные по заболеваниям коронавирусом за прошедшие сутки.На утро 6 января стало известно еще о 393 заразившихся жителях Воронежской области. По этому показателю наш регион вошел в пятерку худших в России. Впереди только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области. Антирекорд, напомним, - 394 заразившихся. Всего с момента начала эпидемии коронавирусом заболели уже 48 540 наших земляков.А вот с выздоровевшими дела значительно хуже. На этот раз за сутки коронавирус победили 112 жителей Воронежской области. Вроде бы не так мало, но это лишь 51 место среди всех регионов России. Всего излечились от COVID-19 уже 44 462 наших земляка. Отметим, что в эту статистику входят и те, у кого коронавирус определили на КТ. А среди заразившихся считают только тех, у кого болезнь обнаружили методом ПЦР.Напомним, в Воронежской области действует режим обязательной самоизоляции для людей 65 лет и старше. Свою положительную роль должны вроде бы сыграть и новогодние каникулы в школах. С другой стороны, праздники - лишний повод встретиться. А значит, возрастает и риск заражения.