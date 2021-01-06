В федеральном и региональном оперативных штабах сообщили о числе умерших от COVID-19 за сутки. Отметим, что на этот раз цифры у обоих источников информации одинаковые. Случайно ли это или в статистике все-таки навели порядок, будет понятно в ближайшие дни.В Воронежской области умерли от коронавируса шесть человек. Это 19 место по России (в данном случае, чем дальше от верха списка, тем лучше). Всего жертвами коронавируса стало уже 1 408 наших земляка.Напомним, что не позволяет расслабиться и статистика по заразившимся. 393 человека за сутки - это всего на один человек меньше антирекорда.Отметим, что на днях губернатор Воронежской области не исключил, что масочный режим можно будет сохранить и после окончания эпидемии коронавируса.