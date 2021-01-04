4 января на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу губернатор Александр Гусев предложил использовать масочный режим и после того, как COVID-19 отступит.- Может быть, чуть забегаю вперед, но использование средств индивидуальной защиты, как показывает практика, положительно влияет и на борьбу с обычными болезнями - гриппом и простудой. Нужно брать это на вооружение и после победы над ковидом, - отметил губернатор.Ранее мы писали, что в Воронежской области среди выявленных за прошедшую неделю заболевших коронавирусом – в основном взрослые люди в возрасте 30–65 лет (около 68%).В то же время за последнюю неделю к врачам обратились 11079 человек с гриппом и ОРВИ. Это ниже показателя предыдущей недели на 8,9%. Однако главный санитарный врач отметил, что «по совокупному населению» эпидпорог превышен на 42%.Напомним, 28 декабря Коминтерновский районный суд рассмотрел дело в отношении автомобильного активиста Алексея Шамардина. Из-за нарушения масочного режима его оштрафовали на тысячу рублей.До этого Калачеевский районный суд оштрафовал 45-летнюю местную жительницу и ее спутника - они зашла в магазин «Пятерочка» без медицинских масок.