«Кто-то очень много пил и Аленку сотворил. Эту песню пой со мной: идет Аленка за тобой!» - скандально прославившийся на всю страну нововоронежский памятник стал героем не только интернет-мемов, а теперь и - креативного видео.Апокалиптический новогодний мультик в стиле детских страшилок создал москвич Александр Савский. В своем клипе он сделал жуткую Аленку символом 2020-го года.«Зря вы сняли меня с постамента, меня нельзя убрать. Я ваш бренд, я ваш хайп, я ваш пиар, я ваш оберег. Я пришла поздравить вас с Новым годом. Что ты ждешь от 2021-го? Возьми меня за руку и помечтай», - замогильным голосом говорит анимированная Аленка в опубликованном на YouTube видео.Напомним, неудавшуюся скульптуру, простоявшую в парке Нововоронежа всего три дня, демонтировали. И за ней стразу же выстроилась очередь из желающих ее купить.