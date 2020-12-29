В Воронежской области за последние сутки медики выявили еще 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 29 декабря в региональном оперативном штабе.Страшная болезнь не хочет отступать. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 по итогам ПЦР-исследований поставили уже 45445 жителям. В последнее время суточный прирост колеблется в районе 370-390 человек. Максимальный показатель был выявлен 19 декабря. Тогда коронавирус подтвердился сразу у 394 человек.Неутешительные данные и по летальным исходам. Из-за обострившихся осложнений, в больницах региона за сутки умерло 25 пациентов. Всего с начала эпидемии ушли из жизни 1309 человек, которым диагностировали ковид. Самый большой прирост по скончавшимся фиксировали 10 декабря – 27 жителей региона.Количество победивших опасную болезнь тоже выросло. За минувшие сутки выписались из больниц и сняли с карантина 198 пациентов. С начала пандемии от COVID-19 вылечились уже 42943 пациента.