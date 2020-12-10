В Воронежской области коронавирус установил новый рекорд по смертям

К 10 декабря от осложнений ковида в Воронежской области умерли еще 27 человек. И это новый жуткий рекорд. Таким образом, общее число летальных случаев перевалило за тысячу - на сегодняшний момент это 1 023 человека.

Напомним, ковид в нашем регионе ежедневно обновляет рекорды по суточному приросту заболевших: к 10 декабря это 381 человек.

Санитарные врачи отметили, что число пациентов с бессимптомной формой увеличилось - с 9 до 12% от общего количества.

По данным облздрава, число выявленных по КТ пневмоний на амбулаторном снизилось на 9%, а количество тяжелых форм уменьшилось на 40%.