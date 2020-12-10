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Коронавирус Covid-19

Новый антирекорд: к 10 декабря прирост зараженных коронавирусом в Воронежской области составил 381 человек

По сообщению федерального оперштаба, за сутки в регионе умерли 16 пациентов
Ярослав ИВАНОВ
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Коронавирус в Воронежской области обновил свой ежедневный прирост. По сообщению федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за сутки в нашей области ковидом заразились 381 человек (9 декабря новых заболевших было 380). Всего с начала наблюдений диагноз коронавирус подтвердился у 38 092 жителей региона.

К 10 декабря умерли от осложнений ковида еще 16 человек. Таким образом, общее число летальных случаев перевалило за тысячу.

За сутки выздоровел еще 571 пациент. Всего с конца с марта болезнь победили 36 377 жителей Воронежской области.