В Воронежской области за сутки коронавирус нашли еще у 394 человек

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В воронежской области за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 394 человек. Такие данные предоставил федеральный оперштаб в субботу, 19 декабря.

Число коронавирусных больных растет с каждым днем. Сейчас в сутки уже почти 400 человек подхватывают эту страшную инфекцию. Сегодняшний прирост заболевших является рекордным за все время с начала пандемии. Общее число заразившихся в регионе уже достигло отметки в 41 561.

Предыдущий рекорд по суточному приросту был установлен двумя днями ранее, 17 декабря. Тогда COVID-19 нашли сразу у 389 человек.

На этой неделе оперативный штаб региона сообщил, что чаще всего коронавирус стали диагностировать у офисных работников, водителей, учителей и медиков.