Водители и учителя чаще всего стали болеть коронавирусом в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Среди воронежцев, у которых чаще всего врачи диагностируют коронавирус, оказались офисные работники, водители и педагоги. Такие данные санитарные врачи региона выявили за последнюю неделю. Информацией поделился глава регионального Роспотребнадзора Игорь Механтьев на заседании оперштаба 17 декабря.

По его словам, вспышка заболеваемости ковидом произошла среди работающих в офисах – на 44%. На втором месте оказались водители транспорта. У людей этой сферы рост составил 41%. Далее идут работники образования – на 21% и здравоохранения – на 19%.

А вот меньше стали диагностировать коронавирусную инфекцию – на 35% – у тех, кто трудится на промышленных предприятиях, в секторе ЖКХ – на 26%, сельском хозяйстве – на 25%.

Напомним, в регионе за последние сутки зафиксировано 23 смерти пациентов от осложнений, вызванных ковидом.

Также уже 11 классов в воронежских школах закрыли на карантин по коронавирусу, а 2 школы и 105 классов –на карантин по ОРВИ.