От коронавируса умерло 23 человека за сутки в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области только за последние сутки врачи не смогли спасти 23 пациентов с COVID-19. Они скончались. Об этом сообщили сегодня, 17 декабря, в облправительстве по итогам заседания оперштаба.

Известна также статистика летальных исходов с начала пандемии. Всего с апреля 2020 года умерло 1 120 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Сегодня утром Федеральный оперативный штаб сообщал о 19 умерших жителей Воронежской области за сутки. По этому показателю область входит в пятерку худших в России. Однако, федеральные данные разнятся с показателями, предоставленными чиновниками на местах.

Что касается общей статистики по заболевшим, то она схожа. С 16 на 17 декабря ковид выявили у 389 заболевших. Среди вылечивших страшную инфекцию 385человек. С начала пандемии в Воронежской области заразились COVID-19 40 779 человек.