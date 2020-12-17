11 классов в воронежских школах закрыли на карантин по коронавирусу

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти рассказали, сколько воронежских школ и детсадов закрыли на карантин по коронавирусу и ОРВИ. Данные стали известны после заседания регионального оперативного штаба 17 декабря.

Сейчас из-за карантина по COVID-19 в регионе закрыты 11 классов в 4 школах. По этой же причине не работает 1 группа в детском саду. Об этом рассказал руководитель департамента образования и молодежной политики региона Олег Мосолов.

Что касается вспышки заболеваемости ОРВИ, то тут ситуация еще жестче. Сейчас закрыты 1 детский сад и 2 школы полностью. Ученики из еще 105 классов в 27 школах ушли на «дистанционку». Закрыли полностью 12 групп в 4 детских садах.