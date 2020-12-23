Воронежцев шокировал очередной строительный изыск. На этот раз в центре города. Одно из красивейших зданий проспекта Революции - театр кукол - неожиданно решили капитально отремонтировать. Хотя вроде бы оно разваливаться не собиралось и по швам не трещало. При этом горожанам об этих планах как-то предпочли особо ничего не говорить.В итоге, когда фасад с оригинальной лепниной начали уничтожать, неравнодушные горожане просто возмутились. Мало нам уничтоженной мельницы на хлебозаводе № 1 да прославившей Нововоронеж на всю Россию страшной Аленки, говорится в одной из соцсетей.У областных властей, к ведению которых относится кукольный театр, впрочем, своя правда. Звучит она так:- Контракт от 18 декабря 2020 года на проведение подготовительных и ремонтно-строительных работ театра кукол был заключён с подрядной организацией ООО «РСК «Панорама». Технология выполнения работ позволяет провести их зимой без ухудшения качества.Проект предусматривает усиление конструкций кирпичной кладки наружных несущих стен и их утепление. Выполнить эти виды работ без демонтажа декоративных элементов и облицовки части фасада здания технологически невозможно.По проекту планируется полное воссоздание первоначального вида декоративных элементов фасада здания. Сейчас решается вопрос определения поставщика изделий для его облицовки.При разработке проектно-сметной документации архитектурные решения были согласованы с авторами проекта строительства здания театра кукол.Контроль за ходом работ проводится попечительским советом театра во главе с Цапиным А.И. и группой авторов проекта строительства здания Фроловым В.Г., Дикуновым И.П., Щеколевым В.В. Привлечение дополнительных общественных организаций для контроля проведения ремонта не требуется.