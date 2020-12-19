В Воронежской области провели уже 1,15 млн тестов на COVID-19

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежской области провели уже более 1,15 млн тестов на коронавирус. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 18 декабря. Анализы на инфекцию в лабораториях выполняются ежедневно.

Ранее в регионе для оперативного получения результатов запустили горячую линию по вопросам тестирования на ковид. По ней воронежцы могут жаловаться на их задержку если они не поступили в течение 48 часов. Звонить нужно по телефону 8-800-201-59-78.

С каждым годом в Воронежской области ужесточается ситуация с коронавирусом. Ежедневно в регионе стали диагностировать до 400 зараженных.