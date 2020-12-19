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Общество

Под Воронежем в горсуде приостановили прием граждан из-за коронавируса

До 12 января в Борисоглебский горсуд лучше обращаться онлайн
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Борисоглебском городском суде приостановили личный прием граждан до 12 января 2021 года. Также там ограничили доступ лиц, которые не являются участниками судебных процессов. Меры приняты из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в горсуде 18 декабря.

Все необходимые документы можно подать через электронную интернет-приемную или выслать по почте.

Непосредственно в суде будут выдаваться только копии актов и исполнительных документов по судебным делам и материалам безотлагательного характера. По другим категориям дел их вышлют заявителям по почте.

Участники судебных процессов должны посещать заседания в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.