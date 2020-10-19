В медучреждениях Воронежской области заработали местные "коронавирусные" телефоны

Жители Воронежской области сетуют на трудности дозвона по телефонам горячих линий по коронавирусу. В связи с этим в департаменте здравоохранения ввели дополнительные телефоны в медучреждениях районов, по которым можно узнать о состоянии госпитализированного пациента. Их полный список можно найти на официальном сайте ведомства.

- Рекомендуем обращаться на «горячую линию» вашего медицинского учреждения, его специалисты располагают необходимой медицинской документацией и смогут помочь вам быстрее и эффективнее, чем «общие» колл-центры, - отметили в департаменте. - Именно медицинские организации обеспечивают выход врача на дом, выполнение ПЦР-теста и динамическое наблюдение за состоянием здоровья больного при амбулаторном лечении.

Кроме того, в ДЗВО напомнили, что продолжает работать единая многоканальная «горячая линия» по COVID-19 — +7 (473) 210-04-61 .

А так же многоканальные:

- «горячая линия» Управления Роспотребнадзора по региону — 8-800-201-59-78 (телефон многоканальный).

- «горячая линия» Департамента здравоохранения области — +7 (473) 212-64-42. Чиновники уточняют, что если вы слышите длинные гудки после набора, значит, номер сейчас занят. Это связано с особенностями IP-телефонии.