Воронежцы жалуются, что не могут дозвониться в поликлиники

Дозвониться до поликлиник удается редким счастливчикам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях появилось много сообщений, что в поликлиники или на горячие линии по коронавирусу практически невозможно дозвониться. В региональном департаменте здравоохранения признали, что такая проблема существует. И объяснили ее резко возросшим количеством звонков в период пандемии коронавируса – медики просто физически не могут справиться.

В департаменте сообщили, что дано распоряжение увеличить число каналов на телефонных линиях поликлиник, а также количество сотрудников для приема звонков. Но когда конкретно все это воплотится на практике, пока непонятно.

Между тем в отдельных случаях вызова врача на дом специалиста приходилось ждать более суток. А в приемных отделениях время от времени выстраиваются очереди из скорых.

Напоминаем, в Воронежской области действует единая «горячая линия» по COVID-19 – +7 (473) 210-04-61 (телефон многоканальный).

Работают еще три «горячие линии»:

управления Роспотребнадзора по региону – 8-800-201-59-78 (многоканальная).

департамента здравоохранения области – +7 (473) 212-64-42 (если вы слышите длинные гудки после набора, значит, номер занят – это связано с особенностями IP-телефонии).

единая по России по COVID-19 – 8-800-200-01-12 (многоканальная).

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