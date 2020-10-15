Воронежцам, уезжающим в больницы на скорых, советуют захватить с собой еду и одежду

Ожидание госпитализации во дворах больниц может продлиться очень долго. Фото: из архива «КП»

Из-за резкого увеличения количества заболеваний коронавирусом перед воронежскими больницами, где лечат больных COVID-19, выстраиваются очереди из «скорых». Людям, которых забирает «неотложка», в соцсетях советуют запасаться продуктами и теплой одеждой. Чтобы попасть в отделение больницы, порой приходится простаивать во дворе довольно долго. Причем врачам даже хуже – они же одеты в свои защитные костюмы.

Ранее в департаменте здравоохранения отмечали, что прием воронежцев с подозрением на коронавирус отнимает много времени – для первичного осмотра и размещения с соблюдением всех мер предосторожности. А теперь появилась информация, что в очередях со скорыми виновата и мнительность воронежцев – дескать, внушают себе, что у них COVID-19, и требуют, чтобы их госпитализировали.

Напомним, за последние сутки в Воронежской области снова превышен антирекорд по зараженным коронавирусом – заболели 217 человек. Между тем в региональном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили свои данные по COVID-19. По его сведениям, число зараженных достигло 20906, 264 человека умерли.