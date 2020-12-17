В Воронежской области установлен новый антирекорд по зараженным коронавирусом

По заболевшим коронавирусом за сутки Воронежская область по-прежнему не уходит из десятки худших регионов России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили об очередном печальном рекорде - на утро четверга, 17 декабря, стало известно о 389 зараженных жителях Воронежской области. Это седьмое место в десятке худших по этому показателю регионов России. Всего заболели уже 40 779 наших земляков.

А вот по выздоровевшим (385 человек) наша область находится вне зоны десятки лучших регионов России, на 11 месте. Надо еще учесть, что в эти цифры входят и те, у кого болезнь определили по КТ. Напомним, в статистику зараженных входят только те, у кого COVID-19 обнаружили по методу ПЦР. Всего победили коронавирус 39 143 наших земляка.

Федеральный оперативный штаб сообщает о 19 умерших от коронавируса жителей Воронежской области за сутки. По этому самому страшному показателю наш регион входит в пятерку худших в России. У регионального штаба обычно другие цифры по жертвам COVID-19, но там пока эту информацию не предоставили.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом отменены все новогодние массовые мероприятия. В кафе и ресторанах наступление 2021-го можно отметить, только без танцев и присаживания за другие столики. Действует обязательная самоизоляция для жителей Воронежской области 65 лет и старше. Беременным не рекомендуют выходить на улицу. Запрещено посещение зрителями спортивных соревнований. Студенты воронежских вузов учатся дистанционно, а вот школьники с 30 ноября вернулись к обычному формату занятий.