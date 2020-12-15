У двухлетней девочки из Воронежа с редкой смертельно опасной болезнью после "укола жизни" поднялась температура

Маша Федоткина. Фото: предоставлено Мариной Никоновой.

В московской клинике двухлетней Маше Федоткиной, страдающей спинальной мышечной атрофией (СМА), сделали "укол жизни". Напомним, лекарство стоит 169 миллионов рублей. И выиграла его воронежская девочка в лотерею.

"Укол жизни" на некоторое время отложили из-за простуды Машеньки. Когда девочка поправилась, его сразу сделали.

- После процедуры у дочки поднялась температура (максимальная была 38,5 градусов), временами ее подташнивало. Но врачи говорят - это нормальная реакция организма на укол, - рассказала мама Маши Марина Никонова. - Дочери начали давать стероиды для поддержания печени - все-таки препарат сильный.

Маша Федоткина пока пробудет в клинике под наблюдением врачей.