В Воронеже маленькая девочка выиграла в лотерею укол за 169 миллионов, спасающий ей жизнь

Маша Федоткина. Фото: предоставлено Мариной Никоновой.

Маша Федоткина – девочка, которой недавно исполнилось 1,5 года, получила шанс излечиться от спинально-мышечной атрофии. Это очень редкое заболевание. Из-за него во все мышцы тела не поступает белок, они атрофируются, начинаются проблемы с дыханием и глотанием. Дети с таким диагнозом без лечения не доживают до двух лет.

Родителям Маши предлагали сделать так называемый «укол жизни». Медицинский препарат, стоящий баснословные для ее папы и мамы деньги – 169 миллионов рублей – дает хорошие шансы на то, что девочка не просто выживет, но и со временем станет здоровой.

По заявкам врачей компания – производитель раз в две недели проводит лотерею. На этот раз жребий указал на Машу. Теперь воронежская девочка получит препарат, стоящий такие нереальные деньги, бесплатно.

У Маши появился шанс на полное выздоровление. Фото: предоставлено Мариной Никоновой.

Возможно, это награда для ее активных родителей. Мама Маши Марина Никонова даже выходила на одиночный пикет перед зданием правительства Воронежской области с плакатом: «Мой ребенок умирает!!! Государство обеспечит нас лекарством?». Ну и, конечно, мама и папа девочки просили помочь деньгами волонтеров да и просто добрых неравнодушных людей. Однако их усилиями удалось собрать только 26 миллионов. Если бы не счастливый случай, жизнь Маши продолжала бы висеть на волоске.

Родители Маши устроили небольшой праздник прямо во дворе. Машу вывезли на коляске, ее поздравили родственники, соседи, помогавшие ребенку волонтеры. Все были счастливы!