Воронежской девочке вынуждены были перенести "укол жизни" на неопределенный срок

Надеемся, что ожидание целебного укола долго не продлится. Фото: предоставлено Мариной Никоновой.

"Укол жизни" для почти двухлетней Маши Федоткиной, к сожалению, отклыдывается. Об этом сообщила мама больной спинальной мышечной атрофией (СМА) девочки Марина Никонова.

- Машенька простудилась. К счастью, это именно ОРВИ, не коронавирус, - рассказала мама малышки. - Обычно простуда лечится недолго, но загадывать не будем. Препарат в московской клинике, где мы сейчас находимся, есть. Знаем, что такой же укол недавно сделали еще одной приезжавшей с родителями девочке. Ждем, когда Машенька поправится.

Напомним, укол препарата, стоящего 169 миллионов рублей, семья Маши Федоткиной выиграла в лотерею. Иначе такую сумму родителям девочки было, конечно, не потянуть. Да и сбор средств тут вряд ли мог помочь. Но, видимо, кто-то наверху решил помочь Маше. Будем надеяться, что и дальше он не оставит девочку своим покровительством.