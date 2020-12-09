В Воронеже ярославским арендаторам не удалось спасти ТЦ «Народный»

В Арбитражном суде Центрального округа отклонили жалобу, поданную ярославским ООО «Восторг 76» на решение о сносе торгового центра «Народный», расположенного на Машмете по адресу: улица Дубровина, 3В. Компания из города на Волге арендует в этом ТЦ площадь около 2,5 тысяч квадратных метров.

В суде мотивировали решение тем, что ярославская организация вообще не имеет права оспорить решение о сносе, так как является лишь арендатором. Теперь путь возможного спасения торгового центра один. Нужно обращаться в Верховный суд. И делать это нынешнему владельцу ТЦ — компании «Еврострой».

Напомним, в 2008 году, по версии регионального департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО), участок площадью в 36,4 тысячи квадратных метров, на котором сейчас стоит ТЦ «Народный», был украден из областной собственности с помощью поддельных документов. С тех пор он поменял нескольких владельцев. Но в суд чиновники подали только в 2019 году, когда очередной хозяин участка - ООО «ЕвроСтрой» - построил торговый центр. В компании решение о сносе пытались опротестовать, ссылаясь, что они не могли быть в курсе давнего мошенничества. Однако суды один за другим принимают сторону ДИЗО.