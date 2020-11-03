Воронежский торговый центр, который по суду обязаны снести, пытаются спасти ярославцы

Пойдет ли ТЦ "Народный" под экскаватор, вновь неясно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Снос торгового центра «Народный», располагающегося по адресу: улица Дубровина, 3В (микрорайон Машмет), опять откладывается на неопределенный срок. На этот раз на решение суда о демонтаже ТЦ подали кассационную жалобу представители ярославского ООО «Восторг 76». Эта компания на данный момент арендует в торговом центре «Народный» почти 2,5 тысячи квадратных метров. Пока жалобу еще не приняли к рассмотрению.

Напомним, эта скандальная история началась еще в 2008 году. Тогда земельный участок площадью в 36,4 тысячи квадратных метров, на котором сейчас стоит ТЦ «Народный», был украден из областной собственности с помощью поддельных документов. Такова версия чиновников регионального департаменте имущественных и земельных отношений (ДИЗО).

У компании «Еврострой», нынешнего владельца ТЦ, своя правда. Ее представители на судах заявляли, что земельный участок их организацией был приобретен в 2015 году. К тому времени он уже не однажды менял хозяев. И к афере «Еврострой» вроде бы не имел никакого отношения, а, значит, сносить торговый центр не обязан. Однако суды посчитали доказательства чиновников ДИЗО более обоснованными.

В результате на данный момент «Еврострой», по сути, не является собственником земельного участка. А сам ТЦ «Народный» эта компания обязана снести. Продать что-либо со спорной территории сотрудники «Евростроя» тоже не могут – на это наложен запрет. Изменит ли ситуацию нынешняя жалоба ярославцев, большой вопрос.