В Воронеже владельцу торгового центра не удалось оспорить решение суда о его сносе

Судебное решение оставили без изменения. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В 19-м арбитражном апелляционном суде не удовлетворили жалобу компании «Еврострой». Представители фирмы оспаривали решение о сносе принадлежащего ей торгового центра «Народный», расположенного в Левобережном районе по адресу: улица Дубровина, 3в. Его принял в ноябре 2019 года Арбитражный суд Воронежской области.

К помощи правосудия почти год назад обратились сотрудники регионального департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Чиновники уверены, что земельный участок площадью в 36,4 тысячи квадратных метров, на котором сейчас стоит ТЦ «Народный», был украден из областной собственности с помощью поддельных документов в 2008 году.

Представители «Евростроя» мотивировали свою позицию, заключающуюся в том, что торговый центр нужно оставить в покое, тем, что земельный участок, на котором он был построен, перепродавали несколько раз. И компания, владеющая ТЦ, была далеко не первой в этой цепочке. Она приобрела участок только в 2015 году. Однако в обоих арбитражных судах точку зрения чиновников ДИЗО посчитали более обоснованной.

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