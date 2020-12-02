В Воронеже водитель "девятки" сбил 5-летнюю девочку и ее бабушку

Пятилетнюю девочку и ее бабушку отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 1 декабря, в 8.10 у дома № 44 на улице Березовая Роща произошло ДТП.

45-летний водитель "девятки", ехавший в направлении дома № 46 по той же улице, сбил переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре" 5-летнюю девочку и ее 57-летнюю бабушку. Ребенка и женщину отвезли в больницу. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.

Всего в первый день зимы произошло 92 аварии, из них - 69 - в Воронеже, 19 - в районах области, 4 - на федеральных трассах. В 5 ДТП получили травмы 7 человек.

Напомним, 30 ноября в Воронеже случились сразу две смерти на дорогах. В 17.20 у дома № 44 на улице Южно-Моравской 59-летний водитель "Тойоты Ленд Крузер" сбил пожилую женщину. Ее личность на момент сообщения об аварии не установили. А в 22.20 у дома № 15 по улице Колесниченко 36-летний водитель "Дэу-Нексия" сбил насмерть 55-летнего воронежца.

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