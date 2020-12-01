В Воронеже мужчина погиб под колесами «Дэу Нексии»

30 ноября примерно в 22.20 у дома №15 по улице Летчика Колесниченко под колеса автомобиля «Дэу Нексия» попал пешеход. 55-летний воронежец от полученных травм скончался на месте происшествия.

За рулем иномарки был 36-летний мужчина. Водитель автомобиля «Дэу Нексия» двигался по улице Летчика Колесниченко в направлении улицы Краснознаменная. Пешеход же решил в это время перебежать дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода. Проводится проверка.

В Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 108 ДТП, из них в областном центре - 90, на федеральных трассах - 1, в районах области – 17. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека, 2 погибло.