Воронежец на «Тойоте» насмерть сбил перебегавшую дорогу пожилую женщину

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

30 ноября 59-летний воронежец на автомобиле «Тойота Ленд Крузер» сбил пешехода. ДТП случилось примерно в 17.20 у дома №44 по улице Южно-Моравская. Мужчина ехал со стороны улицы Шендрикова в направлении Краснозвездной. Пожилая женщина в это время решила перебежать проезжую часть вне пешеходного перехода.

- В результате ДТП пешеход - неустановленная женщина на вид 70-75 лет - от полученных травм скончалась на месте происшествия. Проводится проверка, устанавливается личность погибшей, а также все обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.