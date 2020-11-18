Под Воронежем изнасиловавшего женщину 18-летнего парня признали невменяемым

Суд должен направить его на принудительное лечение Фото: из архива "КП"

В Аннинский районный суд направили уголовное дело, фигурантом которого стал 18-летний молодой человек. Его подозревают в изнасиловании своей знакомой и угрозе убийством. Следствие ходатайствует о применении принудительной меры медицинского характера. Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области 18 ноября.

Инцидент произошел в селе Рамонье Аннинского района 30 августа 2020 года. По версии следствия, вечером молодой человек находился в гостях у своих знакомых. 30-летняя хозяйка решила проведать жившую неподалеку мать. Парень благородно вызвался ее проводить. Но во время пути намерения его внезапно изменились. Он набросился на свою жертву «с целью удовлетворения своих половых потребностей», и, пригрозив убить, изнасиловал ее. После этого скрылся с места преступления. Его задержали. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ.

Молодому человеку назначили комплексную судебно-психиатрическую экспертизу. Врачи сделали заключение, что мужчина совершил преступление в состоянии невменяемости.

Ранее невменяемой признали мать, чуть не зарезавшую ножом свою дочь в Хохольском районе. Ее тоже отправили на принудительное лечение.

Сейчас решается вопрос в Нижнедевицком районе. Там женщина зарезала убийцу своей дочери. В данный момент она находится под домашним арестом.