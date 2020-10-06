Под Воронежем мать, пытавшуюся зарезать 4-летнюю дочь, могут признать невменяемой

Фото с сайта СУ СК по Воронежской области

Хохольский районный суд рассмотрит резонансное уголовное дело, фигурантом которого стала 39-летняя женщина, ударившая ножом четырехлетнюю дочь. Трагедия произошла 30 июня в селе Хохол. Семья, в которой проживала девочка, характеризовалась как положительная. В чем была причина поступка матери – разбирались эксперты.

В суде пояснили, что была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Она показала, что у женщины все признаки невменяемости. В итоге ее рекомендовали направить на принудительное лечение. В суд дело поступило с постановлением о применении к ней мер медицинского характера – рассказали в райсуде.

Напомним, жительница села Хохол Воронежской области едва не убила ножом четырехлетнюю дочь. Трагедия произошла днем 30 июня. Девочка с мамой была дома на кухне. Женщина схватила нож и ударила ее в грудную клетку. Помешали убийству находившиеся тут же отец и бабушка. Они вызвали «скорую». Малышку доставили в районную больницу. Медики тут же вызвали специалистов медицины катастроф, – ребенок был в очень тяжелом состоянии. Операцию проводили тут же, в Хохольском, и только потом перевезли малышку в Воронеж.

По факту покушения на убийство СУ СК по Воронежской области возбудило уголовное дело. А женщину отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.