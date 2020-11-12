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Происшествия

Под Воронежем мать, которая зарезала убившего ее дочь сожителя, отправили под домашний арест

Женщина сказала, что перестала себя контролировать, когда увидела убитую дочь
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Нижнедевицке районный суд избрал меру пресечения 65-летней женщине, зарезавшую сожителя дочери, которую перед этим тот убил. Ее отправили под домашний арест. Как пояснили в суде 12 ноября, с ходатайством обратился следователь.

В заседании женщина признала, что причастна к преступлению. Но при этом пояснила, что перестала себя контролировать, когда увидела убитую дочь.

Напомним, трагедия с двумя убитыми произошла 4 ноября. Тогда 65-летняя женщина сама вызвала полицию в дом на улице Песчаной и призналась, что убила 38-летнего мужчину. Его труп нашли в доме правоохранители. Но кроме этого рядом лежало бездыханное 33-летней женщины с ножевыми ранениями. Как оказалось, это дочь пенсионерки, и убил ее мертвый мужчина, который являлся ее сожителем.

В этот день мать пришла в гости к дочери, которая проживала с мужчиной в гражданском браке, а тот был пьян и в ходе ссоры изрезал супругу ножом. Мать прибежала на крики, выхватили нож и несколько раз ударила им мужчину.

Криминал