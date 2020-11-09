Под Воронежем мать зарезала убившего ее дочь сожителя

В Нижнедевицке задержали 65-летнюю женщину, зарезавшую сожителя дочери, которую перед этим тот убил.

Кровавая драма произошла 4 ноября. 65-летняя женщина вызвала полицию в дом на улице Песчаной. И созналась в убийстве 38-летнего мужчины, труп которого обнаружили полицейские в доме. Кроме того, рядом лежало тело 33-летней женщины с ножевыми ранениями. Как оказалось, это дочь пенсионерки, и убил ее как раз мертвый мужчина, который являлся ее сожителем.

Оказалось, мать пришла в гости к дочери, в это время 33-летняя женщина поругалась со своим гражданским мужем. Пьяный мужчина схватил нож и несколько раз ударил им супругу. Она умерла на месте. Тем временем, услышав крики, 65-летняя женщина прибежала на помощь, увидев дочь в луже крови, выхватила нож у нападавшего и несколько раз ударила его в грудь. От полученных ранений скончался и мужчина. А пенсионерка позвонила в полицию и вызвала «скорую».

Теперь и ей грозит срок за убийство.