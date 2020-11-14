На жилье для воронежских сирот в 2021 году выделят 672,8 млн рублей

из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Воронежской области в 2021 году на приобретение квартир для детей-сирот выделят 672,8 млн рублей. Из них 140 млн – транш, который регион получит из столицы. Об этом рассказали в облправительстве 13 ноября.

Сколько конкретно квартир намерены приобрести на эти деньги чиновники, пока неизвестно. Это еще предстоит подсчитать, чем займутся профильные ведомства. При этом, по словам зампреда Сергея Честикина, во втором и третьем кварталах 2021 года застройщики сдадут около 280 подходящих квартир.

Что касается нынешнего года, то было приобретено на государственные средства 377 квартир. В данный момент от 172 дети-сироты уже получили ключи. Еще на 38 квартир готовятся договоры найма. Документы на остальные находятся на разных стадиях оформления.

Напомним, региональный департамент социальной защиты дважды объявлял торги в 2020 году на приобретение квартир для детей сирот. Но они проваливались из-за низкой закупочной цены. Затем даже возбудили уголовное дело за халатность.