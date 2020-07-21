2020-07-21T09:48:54+03:00
Общество

В Воронеже в очередной раз объявили торги на покупку квартир для детей-сирот

Региональные власти намерены купить 370 квартир
Татьяна МИСТЮКОВА
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Департамент социальной защиты в очередной раз и уже после возбуждения уголовного дела за халатность объявил торги на приобретения квартир для детей-сирот.

Напомним, до этого торги не единожды признавались несостоявшимися из-за того, что застройщики не приняли в них участие. Заявки от департамента никто из них не захотел рассматривать из-за низкой цены за квадратный метр - она была по нормативам Минстроя РФ 39 тысяч рублей. Затем губернатор Александр Гусев распорядился ее повысить до 42 тысяч, но и тогда торги провалились. Как отметили в СУ СК по Воронежской области, в этом году департамент пока не смог закупить ни одной такой квартиры, чем ущемил права сирот.

И вот снова торги: по данным сайта госзакупок планируется закупить 370 квартир за 630 миллионов рублей. Цена за один квадратный метр жилья должна быть не выше 43,4 тысяч рублей, а площадь квартиры - не больше 39 квадратных метров.

Квартиры должны идти уже с чистовой отделкой и всей необходимой для жизни "инфраструктурой" (газовая плита, укомплектованный санузел), а также находиться в Воронеже пригородных районах: Семилукском, Новоусманском, Рамонском, Каширском и Хохрльском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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