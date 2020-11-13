В райцентре Воронежской области в ДТП пострадал четырехлетний мальчик

У одной из "Лад" сильно разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 12 ноября, около восьми часов утра в Бутурлиновке случилась авария, в которой пострадали три человека, в том числе маленький ребенок.

По данным полиции, у дома № 15 по улице 40 лет Победы 31-летний водитель «Лады-Калины», житель Бутурлиновского района, ударился боком об ехавшую по встречной полосе «Ладу-Весту». Мужчина, руливший «Калиной», попал в больницу. Отвезли на скорой в местное медицинское учреждение и двух пассажиров «Лады-Вести»: 30-летнюю женщину, жительницу Бутурлиновского района, и четырехлетнего мальчика. 36-летний водитель «Весты», также местный житель, в аварии серьезных травм не получил.

У другой "Лады" солидные вмятины на боку. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, чуть раньше, в 7.30 12 ноября в Новоусманском районе случилась авария, в которой пострадали пять человек. Там «шестерка» не уступила дорогу «Ауди». В результате в больницу попали оба водителя: 21-летний житель Новоусманского района и 64-летний житель Верхнехавского района. Также были госпитализированы трое молодых людей: 20-летний липчанин, 18-летний житель Новоусманского района и 16-летняя жительница Пензенской области, ехавшие в «шестерке».

Но самое страшное ДТП 12 ноября случилось в 17.30 в Верхнехавском районе. В селе Большая Приваловка ВАЗ-21102 врезался в дерево. Машина загорелась и развалилась на части. В аварии погиб водитель, 34-летний житель Липецкой области и его 39-летний земляк-пассажир.