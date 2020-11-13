В Воронежской области «Лада» врезалась в дерево и сгорела: погибли два липчанина

Все, что осталось от машины. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 12 ноября, в 17.30 в Верхнехавском районе случилось страшное ДТП. В селе Большая Приваловка у дома № 127 по улице Мира 34-летний водитель ВАЗ-21102, житель Липецкой области, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Машину буквально разорвало на части, она сгорела. Погиб и сам водитель, и его 39-летний пассажир, также житель Липецкой области.

"Лада" после столкновения с деревом сгорела. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Всего 12 ноября в Воронежской области случилось 115 ДТП, из них 83 – в Воронеже, 27 – в районах, 5 – на федеральных трассах. В 47 авариях двое погибли, 13 человек получили травмы.

За прошедшие сутки задержали 15 пьяных водителей. Еще 303 были остановлены за езду на запрещающий сигнал светофора. А превышали скорость аж 4380 водителей.