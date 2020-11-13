Под Воронежем в ДТП пострадали пять человек

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Полицейские изучают обстоятельства ДТП с участием двух машин на трассе «М-4 «Дон» - с. Малая Приваловка – граница Липецкой области» в Новоусманском районе. По предварительным данным, в четверг около 07.30 21-летний местный житель, управляя ВАЗ-21061, при выезде на перекресток неравнозначных дорог не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Ауди А6» под управлением 64-летнего жителя Верхнехавского района.

В результате аварии оба водителя, а также компания молодых людей - 20-летний липчанин, 18-летний житель Новоусманского района и 16-летняя жительница Пензенской области, ехавшие в отечественной легковушке, – получили ранения и попали в больницу.