Стал известен возраст жителей Воронежской области, в котором наиболее велик риск заразиться коронавирусом

В Воронежской области чаще всего болеют коронавирусом совсем не глубокие старики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В региональном управлении Роспотребнадзора привели некоторые любопытные данные по заболеваниям коронавирусом. Оказалось, что чаще всего жители Воронежской области переносят COVID-19 легко (79,2 процента случаев). По 10,4% приходится вовсе на бессимтомное течение болезни и, наоборот, на пневмонии.

52,8 процента заразившихся коронавирусом – люди от 40 до 65 лет. 27,9% заболевших – молодежь от 18 до 39 лет. Кстати, по динамике юные и относительно молодые люди перегнали своих старших товарищей. Если в возрастной категории от 18 до 39 лет заболеваемость выросла на 7,7 процентов, то у людей от 40 до 65 лет – всего на 7%.

Несколько порадовали в региональном департаменте здравоохранения. По сведениям медиков, за последние две недели число случаев пневмоний снизилось на 5 процентов. К тому же на 8% уменьшилось число пациентов, находящихся под аппаратами ИВЛ (кислородной поддержки).

Кроме того, стало известно, что к активной работе в медорганизациях привлекли 247 ординаторов и 472 студента Воронежского медицинского университета.

Напомним, за последние сутки установлен новый печальный антирекорд по количеству заразившихся – 309 человек. Еще 17 наших земляков умерли от COVID-19. В то же время 350 человек победили эту страшную болезнь.