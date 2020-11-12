За сутки в Воронежской области умерли от коронавируса 17 человек

Число заболевших COVID-19 в Воронежской области приближается к 30 тысячам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В оперативном штабе Воронежской области по противодействию коронавирусу предоставили цифры по коронавирусу за последние сутки.

На этот раз местная статистика мало чем отличается от федеральной. Совпадает число заболевших – 309, количество выздоровевших – 350. И только по смертям есть расхождения. Если федералы посчитали, что за сутки умерли от COVID-19 12 наших земляков, то региональный штаб предоставил данные о 17 смертях.

Общее число заболевших коронавирусом в Воронежской области за время эпидемии достигло весьма внушительной цифры – 28723. Умер уже 581 человек. В то же время выздоровели 26748 наших земляков.